Более 600 тысяч рублей вернут жителям Славянки за некачественную воду
В январе жителям поселка Славянка Хасанского района сделают перерасчет за ржавую воду, которая шла из кранов больше недели.
Как сообщила «Вестям: Приморье» директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края Елена Пархоменко, перерасчет за услуги водоснабжения уже сделан.
«Жители Славянки увидят новые начисления в декабрьских квитанциях за услуги водоснабжения, всего же сумма перерасчета составила более 600 тысяч рублей», – уточнила директор департамента.
Напомним, главной причиной плохого качества воды в Славянке стали изношенные водопроводные сети и избыточное давление при запуске водопровода после установки нового насоса и задвижек. В поселке объявили режим ЧС, который был снят 21 декабря. Питьевая вода к жилым домам и социально значимым объектам подвозилась автоцистернами.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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