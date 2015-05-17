Во Владивостоке специалисты управления Росреестра провели семинар для приморских садоводов. Такая необходимость возникла в связи с участившимися вопросами граждан о государственной регистрации прав на земельные участки. Будет ли процедура межевания обязательной в новом 2018 году?

Что такое процедура межевания и для чего она — главный вопрос семинара.

Доступность дальневосточного гектара сегодня все чаще приводит к конфликтным ситуациям, если границы садового участка не определены и результат не оформлен юридически. Многие дачники десятками лет пользовались своими сотками и об этом даже не задумывались. В итоге на один и тот же участок могут претендовать сразу двое: претенденты на гектар зачастую не видят, что он уже занят.

Александр Ременюк, заместитель начальника отдела регистрации прав управления Росреестра: «В рамках реализации закона о дальневосточном гектаре иногда происходит наложение границ образуемых земельных участков под гектар. В настоящее время есть необходимость установить свои границы на местности».

Не исключение и то, что земельные споры между соседями «за яблоню» иногда доходят до суда. Избежать этого позволяет процедура уточнения границ земельного участка. При этом межевание — дело добровольное и не является для собственников обязательным.

Софья Новикова, помощник руководителя управления Росреестра по Приморскому краю: «Законодатель не обязывает проводить межевание с 1 января 2018 года. Действующее законодательство также не содержит каких-либо ограничений на проведение сделок с земельными участками».

Пока межевание участков можно инициировать в частном порядке и по желанию, но, как говорят в Росреестре, пренебрегать этой процедурой все же не стоит, во избежание проблемных ситуаций в будущем.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]