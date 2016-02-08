Во Владивостоке собирают деньги на памятник героической эпохе в истории промыслового флота. Презентация макета состоялась в Дальрыбвтузе. Общественные деятели, ветераны морского флота, руководители культурных и некоммерческих организаций предлагают отдать заслуженную дань памяти и уважения дальневосточным китобоям. Подробности в нашем репортаже.

Уникальные кадры сегодня хранит только наш телевизионный архив. Август '60-го, город Николаев. Новенькую, еще с запахом краски, китобойную базу «Советская Россия» спускают на воду.

Уже через год — первый рейс в Антарктику целой флотилией в два десятка китобойных судов. Общий экипаж — полторы тысячи человек. Из Владивостока уходили осенью, вернулись летом. Всего три месяца общения с семьей, и снова в южную часть Тихого океана, поближе к Антарктиде. Восемнадцать экспедиций героического труда. Не каждый выдерживал.

Виктор Щербатюк, старшим помощником капитана плавбазы «Советская Россия»: «Человек должен быть психически и физически, и физиологически выдержан по всем моментам. Были трагедии профессионального характера. Заканчивалось погребением по морскому обычаю, иногда отправляли с транспортом соответствующим грузом во Владивосток. Но были и труднообъяснимые. Например, слабину допустил человек, сорвался».

Последняя экспедиция у китобоев была в '79-м, а еще через семь лет наконец ввели международный мораторий на такой промысел. Сегодня память о героическом труде китобоев и целой эпохи в истории Владивостока готова воплотиться в бронзе.

Валерий Нагорный, генеральный директор Морского терминала «Владивосток»: «Южная сторона площадки, которая к морскому вокзалу. С тем, чтобы это был и морской фон, и причал, к которому флотилии подходили в свое время и, чтобы в последствии это переросло в композицию. Что была возможность демонстрировать фильм «Полтора часа до объятий».

Юрий Сергеев, герой социалистического труда СССР, капитан китобазы «Советская Россия»: «Когда шла охота и люди выходили на мостик смотреть. Надо помнить, что после войны у нас был голод и холод. Весь Владивосток кушал пирожки. Я убил тебя не ради удовольствия, а ради того, чтоб сохранить себе жизнь, прости меня за это. А сейчас мы в другом веке, сохранять их надо безусловно».

Пока это только макет в масштабе один к трем. Для воплощения идеи нужны деньги — семь миллионов рублей. Их планируют собирают всем миром.

Подобные памятники уже стали национальным достоянием: один в США, второй на Азорских островах, сразу три в Норвегии и еще один в Португалии. Владивостокский, отлитый в бронзе китобой, может стать седьмым монументом на планете.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]