УФАС провело специальный семинар в Приморье
Приморское управление Федеральной антимонопольной службы провело семинар для сотрудников федеральных и краевых органов власти, общественных организаций, производителей и предпринимателей. Обсуждали практику применения антимонопольного законодательства, требования к рекламе и государственных закупках. В частности, такие публичные слушания позволяют всем заинтересованным сторонам избежать нарушений в рекламе товаров и услуг.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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