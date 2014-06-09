УФАС провело специальный семинар в Приморье

Приморское управление Федеральной антимонопольной службы провело семинар для сотрудников федеральных и краевых органов власти, общественных организаций, производителей и предпринимателей. Обсуждали практику применения антимонопольного законодательства, требования к рекламе и государственных закупках. В частности, такие публичные слушания позволяют всем заинтересованным сторонам избежать нарушений в рекламе товаров и услуг.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]