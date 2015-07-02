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Вчера, 15:08
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В Приморье возобновились случаи телефонного мошенничества от имени прокурорских работников

В Приморье возобновились случаи телефонного мошенничества от имени прокурорских работников

Уссурийская городская прокуратура предупреждает, что в последнее время от имени работников ведомства действуют мошенники.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, неизвестные звонят по телефону представителям коммерческих компаний и, представляясь работниками прокуратуры, просят приехать для решения вопросов по поступившим на них жалобам, а также приобрести дорогостоящие подарки.

Прокуратура края официально заявляет, что телефонные звонки с «деловыми» предложениями и просьбами приобрести, в том числе дорогостоящий алкоголь и продукты питания, являются преступными действиями мошенников.

При поступлении подобного рода звонков и сообщений необходимо оперативно обратиться с заявлением в ближайшие отделы полиции или дежурную часть УМВД России по Приморскому краю.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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