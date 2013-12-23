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Вчера, 16:12
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Приморский предприниматель пытался ввезти санкционку из США и попал под суд

Приморский предприниматель пытался ввезти санкционку из США и попал под суд

Фото: Находкинская таможня

Находкинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного предпринимателя, уклонившегося от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Наталью Сабадаш, пресс-секретаря Находкинской таможни.

В 2016 году гражданин ввез из США через Республику Корея 8 контейнеров с товаром, который он заявил в таможне, как кислоту. Однако специалисты установили, что фактически в контейнерах находилось спортивное питание производства США. В результате предприниматель уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму более 13 млн рублей. По данному факту Находкинская таможня возбудила уголовное дело по п. «г» ч.2 ст.194 УК РФ.

Суд рассмотрел дело и вынес обвинительный приговор с назначением наказания в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Ввезенные 94 тонны американского спортивного питания стоимостью более 120 млн рублей попали под запрет ввоза, установленный в отношении продукции производства США, принявших решение о введении в отношении России экономических санкций. По решению суда товар конфискован. Решается вопрос об уничтожении конфискованного товара.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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