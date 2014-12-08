Лыжники Арсеньева провели первые в этом сезоне соревнования. Видеорепортаж Вадима Перевалова
Идеальные условия. И снега много, и погода теплая. Арсеньевские лыжники открывают сезон первыми соревнованиями пока что городского уровня.
Арсеньевский клуб любителей лыжного спорта «Синегорье» собирает на старт и новичков, и ветеранов. Время подошло. Лыжня ровненькая, и физическую форму спортсмены-любители только начинают набирать.
Анатолий Лузьянин, помощник главного судьи соревнований: «Две—три недели равномерно откатались, надо встряхнуться. Поэтому и проводим сейчас открытие сезона на коротких дистанциях. Надо продышаться, это другая скорость».
Антон Мазняк, участник соревнований: «До недавнего времени мороз был и снега не было. Приходилось по озеру кататься. Здесь вагончиками снег завозили».
Самый молодой 8-летний участник прошел три километра. За его успехами наблюдают опытные. Михаилу Багорнову за восемьдесят. В этот раз он не участвовал, говорит, первый раз на лыжи встал в этом сезоне, мало тренировался.
Михаил Багорнов, любитель лыжного спорта: «Вот женщины предлагают на 3 км сходить потихоньку. А я и 5 км могу выдержать, правда, не первый приду к финишу, но выдержу».
Продышались гонщики на славу. В абсолютном зачете лучшее время у председателя городской федерации лыжных гонок Александра Столбова – 15,5 минут, а ведь ему в следующем году 60! И даже 20- и 30-летние спортсмены остались далеко позади.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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