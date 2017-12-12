Анонс на 28 декабря

28 декабря в 10.00 в Думе Владивостока (Суханова, 3) – внеочередное заседание Думы города.

28 декабря в 17.00 в Приморской государственной картинной галерее (Алеутская, 12) – лекторий «Иван Айвазовский – великий маринист». Лекция Анны Лобковой «Художники – капитаны дальнего плавания».

28 декабря в 14.00 во Владивостоке в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района (улица Ильичева, 15, 2 этаж) лекция для председателей, членов правления и казначеев садовых обществ. Тема занятия: «Органы управления товариществом и их функции».

28 декабря г. Арсеньев. ХК «Восток» Арсеньев - ХК «Сибсельмаш-2» Новосибирск. Всероссийские соревнования по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги, сезон 2017-18 гг.

28 декабря г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Дальневосточный детский Новогодний турнир по дзюдо среди школьников 2005-2009 гг.р. Начало в 10.00, открытие в 15.00.

28 декабря - Международный день кино.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]