В Доме офицеров флота показали детский мюзикл по мотивам сказки Корнея Чуковского. Видеорепортаж Евгении Егошиной
В Доме офицеров флота показали детский мюзикл по мотивам сказки Корнея Чуковского «Муха Цокотуха». В постановке задействовали участников большого детского коллектива «Морская мозаика». Юные артисты сказку не только спели, но и станцевали.
Смотреть новогодний спектакль военные моряки пришли семьями. И пока мамы и бабушки обсуждают необычную сюжетную линию, папы присматривают за любознательными малышами. Маленькие зрители не догадываются, что в сказке тоже будут моряки.
Владимир и Вероника Колесниковы, зрители: «А папа сам военный, и дочке нравится, особенно море, без моря она жить не может, тебе же нравится море?»
– Нравится!
Знаменитую мелодию Геннадия Гладкова сменяет веселая и шумная. Это именинница Муха Цокотуха выбирает на ярмарке самый большой самовар, чтобы напоить гостей вкусным ароматным чаем. На праздник уже приглашены сороконожки, бабочки и жуки. Самое время сервировать стол. Нарядные чашечки из фарфоровой страны синих цветов и птиц закружились в танце.
Первыми в гости к мухе поспешили светлячки. Зрителей заворожили сказочные новогодние огоньки на их крыльях.
Угощенье для праздничного стола принесли и пчелки. Вкусный янтарный мед они собирали сами.
Был на именинах и незваный гость, но с ним быстро разобрались. Зрители искренне порадовались премьере и счастливому финалу, а владивостокцев ждут еще два спектакля.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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