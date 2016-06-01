Новости Культура Видеорепортаж

QR Код этой страницы
Вчера, 17:19
  0

В Доме офицеров флота показали детский мюзикл по мотивам сказки Корнея Чуковского. Видеорепортаж Евгении Егошиной

В Доме офицеров флота показали детский мюзикл по мотивам сказки Корнея Чуковского «Муха Цокотуха». В постановке задействовали участников большого детского коллектива «Морская мозаика». Юные артисты сказку не только спели, но и станцевали.

Смотреть новогодний спектакль военные моряки пришли семьями. И пока мамы и бабушки обсуждают необычную сюжетную линию, папы присматривают за любознательными малышами. Маленькие зрители не догадываются, что в сказке тоже будут моряки.

Владимир и Вероника Колесниковы, зрители: «А папа сам военный, и дочке нравится, особенно море, без моря она жить не может, тебе же нравится море?»

– Нравится!

Знаменитую мелодию Геннадия Гладкова сменяет веселая и шумная. Это именинница Муха Цокотуха выбирает на ярмарке самый большой самовар, чтобы напоить гостей вкусным ароматным чаем. На праздник уже приглашены сороконожки, бабочки и жуки. Самое время сервировать стол. Нарядные чашечки из фарфоровой страны синих цветов и птиц закружились в танце.

Первыми в гости к мухе поспешили светлячки. Зрителей заворожили сказочные новогодние огоньки на их крыльях.

Угощенье для праздничного стола принесли и пчелки. Вкусный янтарный мед они собирали сами.

Был на именинах и незваный гость, но с ним быстро разобрались. Зрители искренне порадовались премьере и счастливому финалу, а владивостокцев ждут еще два спектакля.

Ваша оценка данного материала:

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря