Администрация Владивостока призывает горожан быть бдительными в период празднования Нового года и Рождества

В ходе проведения массовых мероприятий, связанных с празднованием Нового года и Рождества, администрация Владивостока просит жителей и гостей города не терять бдительность и обращать особое внимание на появление подозрительных предметов и граждан в общественных местах.

С целью обеспечения безопасности и борьбы с террористической угрозой, а также при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурных служб УМВД и города.

Также в антитеррористической комиссии города сообщили: лицам, которые занимаются заведомо ложным информированием о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей и иных общественно опасных последствий, необходимо помнить, что такие действия являются уголовным преступлением, за которое предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 207 Уголовного кодекса РФ.

Последствиями таких ложных звонков могут быть не только штрафы в крупных размерах, но и лишение свободы. Кроме того, в этом году Госдума приняла поправки в ст. 207 УК РФ, которые увеличивают максимальный срок наказания за «телефонный терроризм» с 5 до 10 лет лишения свободы.

Телефоны оперативных и экстренных служб:

Наименование

территориального

органа МВД Почтовый и

электронный адреса территориального

органа МВД России Код Телефон и факс дежурной части Управление МВД России по

Приморскому краю 690091, г. Владивосток,

ул. Алеутская, д. 44,

сайт: 25.mvd.ru 423 222-42-87,

249-04-91,

факс: 243-33-39 Управление МВД России по

г. Владивостоку «Телефон доверия» 265-52-99 690088, г. Владивосток,

ул. Военное Шоссе, д. 24 423 265-53-40,

265-53-41,

факс: 220-25-00 Отдел полиции №1

Управления МВД России по

г. Владивостоку

(Ленинский район) 690001, г. Владивосток,

ул. Махалина, д. 3а 423 226-71-71 Отдел полиции №2

Управления МВД России по

г. Владивостоку

(Первомайский район) 690077, г. Владивосток,

ул. Киевская, д. 8 423 227-65-63 Отдел полиции №3

Управления МВД России по

г. Владивостоку

(Первореченский район) 690048, г. Владивосток,

ул. Овчинникова, д. 30 423 240-38-65 Отдел полиции №4

Управления МВД России по

г. Владивостоку

(Фрунзенский район) 690091, г. Владивосток,

ул. Посьетская, д. 46 423 265-53-41 Отдел полиции №5

Управления МВД России по

г. Владивостоку

(Советский район) 690068, г. Владивосток,

ул. Узбекская, д. 15а 423 232-05-34,

232-05-26 Отдел полиции №6

Управления МВД России по

г .Владивостоку

(Океанский район) 690024, г. Владивосток,

ул. Маковского, д. 203 423 238-80-03 Отдел полиции №9

Управления МВД России по

г. Владивостоку

(о.Русский) 690922, г. Владивосток,

нп. Русский, пос. Аякс, д. 20 423 249-09-27 Пункт полиции №10

Управления МВД России по

г. Владивостоку

(п. Трудовской) 690912, г. Владивосток,

ул. Лермонтова, д. 66 423 238-13-76 Единая дежурная

диспетчерская

служба города Владивостока 423 222-23-33 Единая служба спасения 112 Пожарная охрана 01, с сотового 010 Скорая медицинская помощь 03, с сотового 030 Телефон доверия

Главного управления

МЧС России

по Приморскому краю 423 239-99-99

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]