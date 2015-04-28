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Вчера, 18:07
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Администрация Владивостока призывает горожан быть бдительными в период празднования Нового года и Рождества

Администрация Владивостока призывает горожан быть бдительными в период празднования Нового года и Рождества

Фото: Блокнот-Волгодонск

В ходе проведения массовых мероприятий, связанных с празднованием Нового года и Рождества, администрация Владивостока просит жителей и гостей города не терять бдительность и обращать особое внимание на появление подозрительных предметов и граждан в общественных местах.

С целью обеспечения безопасности и борьбы с террористической угрозой, а также при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурных служб УМВД и города.

Также в антитеррористической комиссии города сообщили: лицам, которые занимаются  заведомо ложным информированием о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей и иных общественно опасных последствий, необходимо помнить, что такие действия являются уголовным преступлением, за которое предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 207 Уголовного кодекса РФ. 

Последствиями таких ложных звонков могут быть не только штрафы в крупных размерах, но и лишение свободы. Кроме того, в этом году Госдума приняла поправки в ст. 207 УК РФ, которые увеличивают максимальный срок наказания за «телефонный терроризм» с 5 до 10 лет лишения свободы.

Телефоны оперативных и экстренных служб:

Наименование
территориального
органа МВД

Почтовый и
электронный адреса территориального
органа МВД России

Код

Телефон и факс дежурной части

Управление МВД России по 
Приморскому краю

690091, г. Владивосток, 
ул. Алеутская, д. 44, 
сайт: 25.mvd.ru

423

222-42-87, 
249-04-91, 
факс: 243-33-39

Управление МВД России по 
г. Владивостоку

«Телефон доверия»

265-52-99

690088, г. Владивосток, 
ул. Военное Шоссе, д. 24

423

265-53-40, 
265-53-41, 
факс: 220-25-00

Отдел полиции №1 
Управления МВД России по 
г. Владивостоку 
(Ленинский район)

690001, г. Владивосток, 
ул. Махалина, д. 3а

423

226-71-71

Отдел полиции №2 
Управления МВД России по 
г. Владивостоку 
(Первомайский район)

690077, г. Владивосток, 
ул. Киевская, д. 8

423

227-65-63

Отдел полиции №3 
Управления МВД России по 
г. Владивостоку 
(Первореченский район)

690048, г. Владивосток, 
ул. Овчинникова, д. 30

423

240-38-65

Отдел полиции №4 
Управления МВД России по 
г. Владивостоку 
(Фрунзенский район)

690091, г. Владивосток, 
ул. Посьетская, д. 46

423

265-53-41

Отдел полиции №5 
Управления МВД России по 
г. Владивостоку 
(Советский район)

690068, г. Владивосток, 
ул. Узбекская, д. 15а

423

232-05-34, 
232-05-26

Отдел полиции №6 
Управления МВД России по 
г .Владивостоку 
(Океанский район)

690024, г. Владивосток, 
ул. Маковского, д. 203

423

238-80-03

Отдел полиции №9 
Управления МВД России по 
г. Владивостоку 
(о.Русский)

690922, г. Владивосток, 
нп. Русский, пос. Аякс, д. 20

423

249-09-27

Пункт полиции №10 
Управления МВД России по 
г. Владивостоку 
(п. Трудовской)

690912, г. Владивосток, 
ул. Лермонтова, д. 66

423

238-13-76

Единая дежурная
диспетчерская
служба города Владивостока

  

423

222-23-33

Единая служба спасения

    

112

Пожарная охрана

    

01, с сотового 010

Скорая медицинская помощь

    

03, с сотового 030

Телефон доверия
Главного управления
МЧС России
по Приморскому краю

  

423

239-99-99

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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