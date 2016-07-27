Врио вице-губернатора края Алексей Немков познакомился с градообразующим предприятием Арсеньева. Видеорепортаж Вадима Перевалова
Один из новичков аппарата главы региона, Алексей Немков, в Арсеньеве познакомился с работой авиастроителей и бытом их семей. Не обошлось и без местной «звездочки» — участника всероссийского детского творческого конкурса «Синяя птица».
Миссия приятная и волнительная. Фактически, роль Деда Мороза исполняет Алексей Немков. В аппарате главы региона он отвечает за градостроительство, транспорт, дорожное хозяйство. Однако на торжественном приеме от души приветствует и школьников, и студентов, а еще спортсменов, силовиков, заводчан — всех, кто в уходящем году прославил Арсеньев. Валентин Габарак сделал это на всю страну. Юный циркач принял участие во всероссийском детском творческом конкурсе.
Валентин Габарак, участник конкурса «Синяя птица» телеканала «Россия-1»: «Конкурс «Синяя птица» помог мне взлететь. Надеюсь, в следующем году она поможет не только мне, но и всем жителям Арсеньева».
Знакомство с городом авиастроителей временно исполняющий обязанности вице-губернатора Приморского края продолжает на главном арсеньевском предприятии. От загруженности его заказами во многом зависит благосостояние территории. Самые крупные отчисления по налогам идут в краевую казну. Однако и власти региона поддерживают различные социально-экономические проекты. Решают застарелые проблемы.
Алексей Немков, врио вице-губернатора края: «По водоснабжению, например, сети старые, но продолжают эксплуатироваться. В период паводков качество плохое. Очевидно, краевой администрации есть тема: что надо строить очистные. Эта проблема везде, в общем-то».
В зоне ответственности Алексея Немкова и контроль за долевым строительством, и вопросы земельных и имущественных отношений. Одно из самых сложных направлений. Климат Арсеньева и окружающих сельских территорий таков, что споров возникает немало. Есть надежда, что в новом году ситуация изменится к лучшему.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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