«Адмирал» сменил генерального менеджера и расторг контракты еще с четырьмя игроками

Хоккейный клуб "Адмирал" (Владивосток) "разваливается" на глазах: команду покинули все "ключевые" игроки. 27 декабря завершился период дозаявок в КХЛ. В составе «Адмирала» произошли серьезные изменения. Помимо Роберта Саболича и Джонатона Блума команду покинули Вадим Краснослободцев и Павел Макаренко. Также клуб покидает генеральный менеджер Ильдар Мухометов.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, Роберт Саболич расторг контракт с «Адмиралом» и заключил соглашение с нижегородским «Торпедо». В составе «моряков» в этом сезоне он провел 44 матча, заработал 25 очков результативности при коэффициенте полезности «-12».

Джонатон Блум заключил односторонний контракт с ХК «Сочи». В составе «Адмирала» он провел в нынешнем чемпионате 43 игры, забросил одну шайбу и сделал 18 результативных передач.

Вадим Краснослободцев и Павел Макаренко продолжат карьеру в «Торпедо». Краснослободцев в этом сезоне забросил 7 шайб и сделал 5 передач, Макаренко записал на свой счет 10 (4+6) очков результативности в 40 играх.

За эти переходы клуб из Владивостока не получил денежных компенсаций.

По пока не подтвержденной информации, покидает клуб и генеральный менеджер Ильдар Мухометов. Его место займет Александр Селиванов (на фото), работавший тренером в «Адмирале» в 2013-15 годах и известный по выступлениям в клубах НХЛ Tampa Bay, Edmonton Oilers и Columbus Blue Jackets. Во время матча со «Спартаком» он встречался с президентом клуба Заирбеком Юсуповым и генеральным директором Сергеем Сошниковым.

В последний день дозаявок «Адмирал» заключил двусторонние контракты до конца сезона с нападающими Никитой Феоктистовым, Виктором Друговым, Вадимом Перескоковым, Андреем Алексеевым, Денисом Вихаревым, Ильей Ивановым и с защитником Иваном Глазковым. Еще одним новичком стал голкипер Владислав Булыгин, заключивший двустороннее соглашение до конца сезона.

В прошлом сезоне Другов в составе «Витязя» участвовал в 9 играх и заработал коэффициент полезности «-3». Глазков в минувшем сезоне выступал в «Адмирале», в нынешнем чемпионате был заявлен за московское «Динамо», но так ни одной встречи не провел. Алексеев в прошлом чемпионате в составе «Автомобилиста» и «Югры» заработал 16 (7+9) очков результативности в 51 игре. Денис Вихарев в прошлом сезоне играл в новокузнецком «Металлурге», в 48 матчах забросил четыре шайбы и сделал 9 результативных передач при коэффициенте полезности «-15». Остальные новички играли в командах МХЛ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]