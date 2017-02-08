Прогноз погоды на последние выходные 2017 года в Приморье

В ближайшие выходные погода в Приморье ожидается переменчивой.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, в субботу, 30 декабря, антициклон обусловит морозную и без осадков погоду. В ночные часы воздух выхолодится до −18…−25°C, в горных районах до −33°C, на побережье теплее, −11…−16°C. Днём столбики термометров поднимутся до −6…−13°C, местами на юге около 0 °C.

В канун Нового года синоптическая ситуация над югом Дальнего Востока изменится. С районов Жёлтого моря на акваторию Японского выйдет активный циклон, который станет причиной резкого ухудшения погоды в Приморье.

Ожидается, что 31 декабря активный циклон окажется над Японским морем и вызовет в Приморье снегопады различной интенсивности. Циклонический вихрь, выйдя на акваторию Японского моря, в дальнейшем будет смещаться в северо-восточном направлении вдоль побережья Приморья. На большей территории края пройдут интенсивные снегопады, сопровождаемые сильным ветром и метелями. На дорогах ухудшится обстановка из-за снежных накатов и заносов. В первый день нового года непогода сохранится.

В настоящее время существует и вторая версия движения циклонического вихря: он пройдёт южнее, над центральной частью Японского моря в сторону Сангарского пролива. В этом случае снега выпадет меньше.

Проанализировав всю информацию и учитывая тот факт, что ухудшение погоды приходится на новогодние праздники, синоптики Примгидромета приняли решение заблаговременно предупредить о возможном резком ухудшении погоды.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]