Во Владивостоке водитель «Лексуса» устроил дорожный беспредел
Во Владивостоке на видеорегистратор запечатлен очередной дорожный беспредел. Водитель «Лексуса» решил объехать затор на Кирова слева, но ему попался принципиальный автомобилист. Но водитель «Лексуса» вместо того, чтобы молча уйти в свой ряд, начал ругаться с автором видео, который ехал по своей полосе, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Newsbox24.tv.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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