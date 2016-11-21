В Приморье продолжаются поиски пропавшего дайвера
25 декабря к спасателям обратились сотрудники полиции с просьбой о помощи в поисках предположительно утонувшего жителя Хасанского района, который 24 декабря в 12.00 погрузился с аквалангом в районе мыса Шелеха (полуостров Новгородский, залив Посьет) и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
Утром 26 декабря, в 09.00, для оказания помощи полиции убыла группа Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО. Проведан осмотр береговой черты в районе мыса Шелеха.
С 16.00 водолазы спускались под воду четыре раза, обследовано 150 кв. м. подводной акватории.
27 декабря поиски продолжились. Обследовано 5 км береговой черты. Водолазные спуски не проводились из-за сильных волн и штормового ветра. Нарастающим итогом обследовано 150 кв. м подводной акватории и 5 км береговой черты.
Поисковые работы будут продолжены 28 декабря исходя из погодных условий.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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