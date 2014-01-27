Главгосэкспертиза одобрила проекты еще трех этапов первой очереди судостроительного комплекса «Звезда» в Приморье
Главгосэкспертиза России одобрила проекты VI, IX и XIII этапов первой очереди судостроительного комплекса «Звезда».
Как сообщила пресс-служба ведомства, в рамках развития проекта будут построены цеха технического обслуживания и первичной обработки стали и металлопроката, камеры очистки, окраски и сушки блоков, склады и площадки обслуживающего назначения.
В рамках VI этапа строятся камеры для дробеструйной очистки, окраски и сушки поверхности судовых конструкций танкеров, газовозов и судов PSV, собираемых на «Звезде», а также верхнего строения эксплуатационной платформы.
В рамках реализации IX этапа работ будут построены цех первичной обработки стали и металлопроката, станция газификации пропан-бутана, крытый склад стали и склад крупногабаритного оборудования, а также другие объекты.
В рамках XIII этапа будут построены цех технического обслуживания, склады и площадки обслуживающего назначения, мобильная аккумуляторная мастерская и другие объекты.
В цехе технического обслуживания будут проводиться инспекция, проверка, наблюдение и ремонт машин, устройств, транспортных средств, контроль и техническое обслуживание энергетических установок, инженерных систем и др.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс», ранее Главгосэкспертиза выпустила положительные заключения по итогам рассмотрения проектов строительства еще четырех цехов на площадке завода: механомонтажного, трубообрабатывающего, цеха сборки блоков и цеха насыщения и модульной сборки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
23.03.2017 Уникальное оборудование доставлено на судостроительный комплекс «Звезда»
-
01.09.2016 Создание судостроительного комплекса "Звезда" требует особого внимания - Путин
-
19.11.2015 Трутнев остался недоволен ходом работ по созданию судоверфи "Звезда" в Приморье
-
19.11.2015 Ход возведения судостроительного комплекса "Звезда" в Приморье обсудят на правительственной комиссии - Трутнев
-
10.07.2015 Минвостокразвития поддержало финансирование проекта судоверфи "Звезда" из ФНБ
-
27.01.2014 На верфи "Звезда" в Приморье, где планируется строительство судов- гигантов, начался монтаж технологического оборудования
Добавить комментарий