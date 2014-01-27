Главгосэкспертиза одобрила проекты еще трех этапов первой очереди судостроительного комплекса «Звезда» в Приморье

Главгосэкспертиза России одобрила проекты VI, IX и XIII этапов первой очереди судостроительного комплекса «Звезда».

Как сообщила пресс-служба ведомства, в рамках развития проекта будут построены цеха технического обслуживания и первичной обработки стали и металлопроката, камеры очистки, окраски и сушки блоков, склады и площадки обслуживающего назначения.

В рамках VI этапа строятся камеры для дробеструйной очистки, окраски и сушки поверхности судовых конструкций танкеров, газовозов и судов PSV, собираемых на «Звезде», а также верхнего строения эксплуатационной платформы.

В рамках реализации IX этапа работ будут построены цех первичной обработки стали и металлопроката, станция газификации пропан-бутана, крытый склад стали и склад крупногабаритного оборудования, а также другие объекты.

В рамках XIII этапа будут построены цех технического обслуживания, склады и площадки обслуживающего назначения, мобильная аккумуляторная мастерская и другие объекты.

В цехе технического обслуживания будут проводиться инспекция, проверка, наблюдение и ремонт машин, устройств, транспортных средств, контроль и техническое обслуживание энергетических установок, инженерных систем и др.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс», ранее Главгосэкспертиза выпустила положительные заключения по итогам рассмотрения проектов строительства еще четырех цехов на площадке завода: механомонтажного, трубообрабатывающего, цеха сборки блоков и цеха насыщения и модульной сборки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]