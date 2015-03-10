Ураганный ветер оставил без света и тепла тернейскую больницу в Приморье
Ураганный ветер накануне, 27 декабря, оставил без света и тепла больницу в Тернейском районе Приморского края. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. В результате непогоды произошло замыкание на электростанции, что повлекло за собой аварийное отключение котла отопления в больнице. В течение нескольких часов его не удавалось запустить. Сейчас все работает в штатном режиме – и стационар, и амбулаторно-поликлиническое отделение. В результате инцидента с отключением электроэнергии из-за непогоды все пациенты, находящиеся на лечении в круглосуточном стационаре, были переведены в Пластунскую ЦРБ.
В настоящее время в больнице ведется прием в обычном рабочем графике. Работают врачи и процедурные кабинеты.
Отметим, что в эти дни в Тернее температура воздуха отмечается в пределах -14 – -18 градусов, метет метель, охлаждаемая ветром до – 26 – 32 градусов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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