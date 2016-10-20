Более 320 детей-сирот встретят Новый год в семьях приморцев
Акция «Каникулы в семье» проходит во всех муниципалитетах края. Более 320 воспитанников краевых центров содействия семейному устройству проведут новогодние праздники в семейном кругу.
Как сообщили в администрации Приморского края, акция «Каникулы в семье» – это возможность для мечтающих о ребенке родителей почувствовать радость отцовства и материнства, а для детей – узнать, каково это – жить в семье, помогать по дому и проводить время в кругу близких. Так называемые «гостевые посещения» проходят в рамках большого социального проекта «Дети Приморья».
Как отметили в департаменте образования и науки Приморского края, в настоящий момент документы на временную передачу в семью готовы для 321 ребенка.
В этом году больше всего ребят на каникулы забрали из центра содействия семейному устройству пгт. Новошахтинский – более половины всех воспитанников отпразднуют новый год в семье.
«После праздников многие родители всерьез задумываются о том, чтобы принять в семью ребенка», – рассказывают специалисты.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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