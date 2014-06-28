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Вчера, 12:58
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Приморец подозревается в краже спасжилета из самолета

Приморец подозревается в краже спасжилета из самолета

Транспортные полицейские установили личность жителя края, который подозревается в хищении спасательного жилета с борта, прибывшего в аэропорт Владивостока из Республики Корея. Причиненный ущерб составил порядка трех тысяч рублей. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД РФ по ДФО.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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