Приморец подозревается в краже спасжилета из самолета
Транспортные полицейские установили личность жителя края, который подозревается в хищении спасательного жилета с борта, прибывшего в аэропорт Владивостока из Республики Корея. Причиненный ущерб составил порядка трех тысяч рублей. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД РФ по ДФО.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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