Новогодние подарки от главы региона доставлены во все муниципалитеты Приморья

Новогодние сладости для малышей от трех лет и учащихся начальных классов от губернатора края доставили во все города и районы Приморья. Все подарки соответствуют условиям технического задания контракта – по требованию администрации края частный предприниматель из Омска, выигравшая аукцион, устранила допущенные нарушения.

Напомним, по поручению врио губернатора Андрея Тарасенко администрация Приморского края в оперативном порядке провела разбирательство с поставщиком традиционных новогодних подарков для детей. При их приёме специальная комиссия выявила расхождение между представленным ассортиментом подарка и заявленными администрацией региона требованиями в техническом задании. ИП Воронцова из Омска, выигравшая аукцион на поставку новогодних сладких подарков для приморских детей, по своему усмотрению заменила одно из наименований, не согласовав это с заказчиком – администрацией Приморского края. По требованию администрации края частный предприниматель устранил допущенные нарушения условий технического задания контракта – поставщик за свой счет закупил недостающую продукцию и произвел замену ассортимента подарка.

Как сообщили в администрации Приморского края, на сегодня все подарки, соответствующие условиям технического задания контракта, доставлены в детские сады, школы, а также учреждения здравоохранения и социальной сферы в муниципальных образованиях Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]