Почти 936 миллионов рублей направлено на выплаты людям, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок»

На решение жилищного вопроса приморцев, потерявших дома в результате стихийного бедствия, в Приморье направлено почти 936 миллионов рублей. Более 530 миллионов из них предоставил федеральный бюджет.

Как сообщили в администрации Приморского края, в списке непригодных для жилья – 597 пострадавших от тайфуна домовладений. Выдано 582 свидетельства на выплату для приобретения жилья или строительства новых домов. 539 человек уже подобрали жилье.

В Приморье также завершается выплата дополнительной адресной помощи пенсионерам, пострадавшим от проливных дождей в августе этого года. Получатели – около 1,2 тысячи пожилых жителей Уссурийска, Михайловки, Хасанского Надеждинского, Октябрьского, Пограничного районов.

На эти цели направлено почти 8,8 миллионов рублей. 6,7 миллионов из них предоставил Пенсионный фонд России. Остальные средства выделены из краевой казны.

В результате наводнения различные социальные выплаты получили более 17 тысяч приморцев, живущих в районах, где действовал режим ЧС. На материальную и финансовую помощь пострадавшим от паводка в 2017 году направлено 762,11 миллиардов рублей из средств краевого и федерального бюджетов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]