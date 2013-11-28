Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Вчера, 14:33
  1

Приморец убил топором своего двоюродного брата

Приморец убил топором своего двоюродного брата

Фото: МедиаКузбасс

27 декабря в квартире дома по улице Луговая в селе Крутой Яр Красноармейского района было обнаружено тело  убитого топором 61-летнего мужчины.

По  данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие, по подозрению в убийстве задержан  55-летний двоюродный брат потерпевшего. 

В ходе ссоры подозреваемый нанес своему двоюродному брату удар топором по голове. От полученных повреждений потерпевший   умер.

На месте происшествия работают   следователи, допрашиваются свидетели,  назначены судебные экспертизы. Выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.


Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря