Приморец убил топором своего двоюродного брата

27 декабря в квартире дома по улице Луговая в селе Крутой Яр Красноармейского района было обнаружено тело убитого топором 61-летнего мужчины.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие, по подозрению в убийстве задержан 55-летний двоюродный брат потерпевшего.

В ходе ссоры подозреваемый нанес своему двоюродному брату удар топором по голове. От полученных повреждений потерпевший умер.

На месте происшествия работают следователи, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы. Выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]