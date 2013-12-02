Во Владивостоке сломался паром, перевозивший приморцев на о. Попова

Из-за поломки парома «Босфор Восточный» перевозки пассажиров на остров Попова временно осуществляет небольшое судно «Секстан». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

С начала нынешней недели в администрацию Владивостока поступают запросы СМИ и граждан по поводу неудобств и сбоев в ходе морской доставки пассажиров с острова Попова в город и обратно.

По этому поводу управление транспорта администрации Владивостока сообщает: 24 декабря 2017 года вышел из строя подшипник гребного вала на пароме «Босфор Восточный». Владеющий паромом морской перевозчик, осуществляющий перевозку пассажиров в соответствии с заключенным договором, провел мониторинг рынка имеющихся пассажирских судов с целью поиска временной замены.

В результате было выявлено, что во Владивостоке единственным судном, которое сегодня имеет все соответствующие для пассажирских перевозок разрешения, является пассажирское судно «Секстан» вместимостью 57 человек.

Все остальные морские суда, имеющие право осуществлять перевозку пассажиров, находятся в зимней консервации.

Из-за этого и появились некоторые неудобства для пассажиров, проживающих на острове Попова. Так, время в пути судна «Секстан» между Владивостоком и островом Попова составляет 3,5 часа в одну сторону.

А в связи с тем, что «Секстан» не имеет технической возможности осуществлять движение в темное время суток, согласовано временное, на период окончания ремонта парома, расписание. Поэтому в течение нынешней недели ежедневное отправление судна из Владивостока осуществляется в 8 часов 30 минут утра, а с острова Попова – в полдень.

Такое расписание сохранится ориентировочно до первых чисел января 2018 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]