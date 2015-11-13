Авиарейс Дальнереченск – Восток начал полёты в Приморье

Авиарейс из Дальнереченска в посёлок Восток стал 14-м в маршрутной сети внутрикраевой авиации в Приморье. Полёты будут выполняться дважды в неделю по вторникам и четвергам. Как сообщили в администрации Приморского края, вылет из Дальнереченска – в 13.45, прибытие в Восток – в 14.35. Обратный рейс из Востока будет отправляться в 15.50. Выполнять полёты начала авиакомпания «Аврора» на воздушных судах DHC-6. Стоимость перелёта в одну сторону – 1 255 рублей.

Стоит отметить, что новый рейс удобно встроен в маршрутную сеть внутрикраевой авиации и связан с авиарейсом из Владивостока. Таким образом, добраться из краевого центра в отдаленный северный посёлок Восток теперь можно менее чем за 2,5 часа, из Дальнереченска – за 50 минут.

Новый рейс стал возможным после того, как окончился капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы и строительство служебно-пассажирского здания в посёлке Восток. На эти цели из бюджета края было направлено 18 миллионов рублей. Новое здание аэровокзала открылось на прошлой неделе. В торжественной церемонии принял участие первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко.

С 2014 года удалось увеличить объем пассажирских перевозок внутри края в 4,5 раза. Самолёты DHC-6 выполняют рейсы из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея – в Амгу, Светлую, Единку, из Кавалерово в Хабаровск.

Для населения Приморья установлен социальный тариф. Благодаря этому удалось на самолетах DHC-6 снизить стоимость билетов в два раза, а для вертолетов – в 10 раз.

Узнать подробнее о расписании нового рейса и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры», а также в агентствах, получить справки – по бесплатному телефону: 8 (800) 250-49-88.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]