Новости Общество

QR Код этой страницы
Вчера, 16:19
  0

Александр Костенко поручил оперативно разобраться с незаконной рубкой ёлок в Приморье

Александр Костенко поручил оперативно разобраться с незаконной рубкой ёлок в Приморье

Первый вице-губернатор Александр Костенко поручил оперативно разобраться с сообщениями о незаконных рубках ёлок в районе Серебряного перевала в Приморье. В четверг, 28 декабря, на месте приступила к работе группа инспекторов КГКУ «Приморское лесничество» совместно с сотрудниками полиции.

Информация о том, что в районе Серебряного перевала в Партизанском городском округе ведётся варварская рубка ёлок поступила из СМИ и от местных жителей. По их сообщениям, браконьеры валят в этом районе деревья, рубят макушки елей на продажу. Авторы видеообращения говорят о более чем десяти срубленных деревьях. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края. 

По поручению первого вице-губернатора, на предполагаемое место преступления также выехали сотрудники краевого департамента лесного хозяйства, чтобы оценить материальный ущерб от действий «чёрных лесорубов».

«В случае, если действительно вырублено больше десяти елей, размер ущерба позволит не ограничиться административными штрафами, а возбудить уголовное дело. Все материалы мы направим в УМВД», – сообщил и.о. директора департамента лесного хозяйства Валентин Карпенко.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря