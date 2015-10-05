В Приморье устанавливается личность хулигана, устроившего стрельбу в сауне.

Минувшей ночью в полицию позвонила женщина-администратор одной из саун по улице Адмирала Кузнецова и сообщила, что клиента заведения ранили из пистолета.

На место происшествия прибыли стражи порядка, а также врачи скорой, которые доставили пострадавшего с огнестрельными ранениями в травматологическое отделение. Мужчина пояснил, что во время отдыха в помещение ворвался незнакомый мужчина, который и открыл стрельбу из травматического пистолета.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, а также причины нападения вооруженного хулигана, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru







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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]