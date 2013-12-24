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Вчера, 18:07
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В Артеме полиция изъяла из оборота более 5 тысяч пиротехнических изделий

В Артеме полиция изъяла из оборота более 5 тысяч пиротехнических изделий

Полицейские Артема проводят профилактические мероприятия по контролю над соблюдением хранения, учета, перевозки и использования пиротехнических изделий. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Для предотвращения незаконной реализации пиротехники полицейские ежедневно отрабатывают рынки и места стихийной торговли, проводят мероприятия по установлению оптовых поставщиков несертифицированной продукции. Активизирована работа нарядов дорожно-патрульной службы по проверке законности перевозки пиротехнических изделий автомобильным транспортом.

В ходе рейдовых мероприятий сотрудники полиции изъяли из оборота более 5 тысяч единиц пиротехнических изделий на общую сумму 58 тысяч рублей. Составлено 5 административных протокол по статье 14.2 КоАП РФ (Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена). Материалы переданы для рассмотрения мировому судье.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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