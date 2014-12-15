Службы жизнеобеспечения Приморья приведены в режим повышенной готовности
Экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий объявлено в Приморье. Непогода ожидается в период с 31 декабря по 1 января на большей части территории края, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации.
По информации краевого учреждения по пожарной безопасности, ГО и ЧС, ухудшение погоды ожидается в Арсеньевском, Артёмовском, Дальнегорском, Дальнереченском, Лесозаводском, Находкинском, Партизанском, Уссурийском городских округах, городском округе Большой Камень и Спасск-Дальний, ЗАТО Фокино, в Хасанском, Надеждинском, Шкотовском, Партизанском, Лазовском, Октябрьском, Пограничном, Спасском, Хорольском, Ханкайском, Черниговском, Михайловском, Тернейском, Кавалеровском, Ольгинском, Чугуевском, Анучинском, Яковлевском, Дальнереченском, Кировском, Красноармейском, Пожарском районах и во Владивостоке.
Ожидается сильный снег с количеством 6-18 мм за 12 часов и менее, местами в разных районах края пройдет очень сильный снег с количеством более 20 мм за 12 часов и менее. Общее количество выпавшего снега может составить от 1 до 3 месячных норм. Снегопады будут сопровождаться гололедными явлениями, местами сильными, метелями, ветром скоростью 15-20 м/с, на побережье порывами до 27 м/с. На дорогах возможны гололедица и снежные заносы.
Все службы жизнеобеспечения Приморского края приведены в режим повышенной готовности. В связи с ухудшением погодных условий автомобилистам рекомендуется временно воздержаться от поездок. Любителям подлёдной рыбалки специалисты напоминают о том, что выход на лед в настоящее время опасен, а выезд на лед транспортных средств запрещён.
Администрация края отработала схемы взаимодействия с МЧС и ГИБДД региона в случае нештатных ситуаций.
Напомним, если вы попали в беду или стали очевидцем происшествия, нужно немедленно сообщить об этом по единому номеру службы спасения «112». Позвонить на этот номер можно только с мобильного телефона, даже в том случае, если в телефоне нет SIM-карты, не ловит сеть оператора, или на счету отрицательный баланс. Вызов экстренных служб бесплатен.
Кроме единого номера службы спасения, к номерам телефонов экстренных служб относятся «01» и «101». Вызов пожарной охраны с городского телефона можно осуществить по номерам «01» или «101», а с мобильного телефона – с помощью единого номера «101».
Правила поведения при снежных заносах и метелях:
– плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия;
– оконные стекла оклеить бумажными лентами, закрыть ставнями или щитами;
– подготовиться к возможному отключению электроэнергии;
– подготовить двухсуточный запас воды, пищи, медикаментов, средств автономного освещения (фонари, керосиновые лампы/горелки, свечи);
– подготовить походную плитку, радиоприемник на батарейках;
– убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком;
– постоянно держать включенными телевизоры и радиоприемники, так как может поступить важное информационное сообщение;
– перейти из легких построек в более прочные здания;
– подготовить инструмент для уборки снега.
Правила поведения при сильной метели:
– покидать помещение разрешается лишь в исключительном случае, если такая необходимость возникла, то сообщить соседям, членам семьи о том месте, куда вы направляетесь и информацию относительно времени возвращения назад;
– запрещается покидать помещение в одиночку;
– перемещение в автомобиле возможно лишь по большим трассам, шоссе;
– при выходе из автомобиля, необходимо оставаться в зоне видимости;
– при возникновении поломки транспортного средства необходимо подать сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднять капот или повесить на антенну яркую ткань, ждать помощи только внутри автомобиля;
– если произошла потеря ориентации при пешем перемещении, необходимо зайти в первый попавшийся дом и уточнить место нахождения, по возможности дождаться окончания метели;
– при возникновении физической усталости, необходимо найти укрытие и оставаться в нем;
– будьте бдительны и осторожны при общении с незнакомыми людьми, так как во время стихийных бедствий резко возрастает число краж из автомобилей, квартир и служебных помещений.
Правила поведения после сильной метели:
Если в условиях сильных заносов Вы оказались заблокированы в помещении необходимо:
– проверить есть ли возможность выбраться из-под заносов самостоятельно (используя подручные средства);
– сообщить в управление (отдел) по делам ГО и ЧС или администрацию населенного пункта о характере заносов и возможности их самостоятельной разборки;
– если разобрать занос самостоятельно не удается – связаться со спасательными подразделениями;
– включить радиоприемник, телевизор и следовать информационным сообщениям/указаниям от местных властей;
– принять меры по сохранению тепла и экономному расходованию запасов пищи.
Действия при гололеде:
– подготовить малоскользящую обувь;
– передвигаться осторожно, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
– при потере равновесия на льду, необходимо присесть, чтобы снизить высоту падения.
В случае чрезвычайной ситуации следует немедленно сообщать по телефонам: 112;101.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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