40 новых проектов реализованы в свободном порту Владивосток

Декабрь 2017 года стал стартовым для восьми новых инвестиционных проектов, реализованных на территориях Свободного порта Владивосток.

Заявленная стоимость предприятий, введенных в эксплуатацию резидентами СПВ по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», составляет 3,7 млрд рублей и более 200 фактических созданных новых рабочих мест. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.

Напомним, на сегодняшний день статус резидентов свободного порта Владивосток получили 422 компании, которые реализуют проекты на сумму свыше 364 млрд рублей с планами создания 35 659 новых рабочих мест. Причем 40 проектов уже введены в эксплуатацию, из них 31 – в течение 2017 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]