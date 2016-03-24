40 новых проектов реализованы в свободном порту Владивосток
Декабрь 2017 года стал стартовым для восьми новых инвестиционных проектов, реализованных на территориях Свободного порта Владивосток.
Заявленная стоимость предприятий, введенных в эксплуатацию резидентами СПВ по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», составляет 3,7 млрд рублей и более 200 фактических созданных новых рабочих мест. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.
Напомним, на сегодняшний день статус резидентов свободного порта Владивосток получили 422 компании, которые реализуют проекты на сумму свыше 364 млрд рублей с планами создания 35 659 новых рабочих мест. Причем 40 проектов уже введены в эксплуатацию, из них 31 – в течение 2017 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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