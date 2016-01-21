Как выбрать банк, чтобы не потерять сбережения? Видеорепортаж Евгении Егошиной
Есть сбережения, продали автомобиль или хотите накопить на крупную покупку? Понятно, что хранить большие суммы под подушкой небезопасно. Как выбрать банк, чтобы не потерять сбережения, если что-то пойдет не так?
Предложений выгодно разместить свои накопления в наше время столько, что запутаться в них может даже человек с экономическим образованием. Красивая, порою многообещающая реклама, не редко этому только способствует. Но не стоит торопиться с выбором, кому доверить свои деньги.
Наталья Викторовна «выгодное» предложение получила по почте. Так показалось с первых минут прочтения листовки, которую обнаружила в почтовом ящике. По телефону наобещали «золотых гор». Благо, уже по пути в офис организации встретила знакомую. Она и остановила женщину от необдуманного поступка.
Наталья Ганчук, жительница города: «Посмотрели вместе в Интернете, я то сама не очень умею. Выяснилось, что это не банк, а инвесткомпания, они занимаются какими-то очень доходными делами. Но дети теперь отговаривают меня, говорят, что уж слишком высокий процент, и такие компании не застрахованы государством, и деньги можно потерять».
В погоне за большими процентами велик риск лишиться всех своих накоплений. Поэтому прежде, чем доверять свои деньги людям, которые обещают сверхдоход, необходимо выполнить ряд несложных действий:
- Проверьте, куда вас зазывают: КПК, МФО, паевой фонд, инвестиционная компания… Государством застрахованы только банковские вклады.
- Если это банк, проверьте, входит ли он в систему страхования вкладов (asv.org.ru).
- Уточните, попадает ли счет, который вам предлагают открыть в банке, под государственное страхование.
- Вносите в один банк не более 1,4 млн руб.
Алексей Симановский, член Совета директоров Банка России: «Надо обязательно проверять, банк ли это и имеет ли он право на привлечение вкладов. Если это банк, он участник страхования вкладов. Эта информация есть и на сайте Банка России, и банк должен предоставить такую информацию. Тогда можно спокойно размещать свои средства до 1,4 млн рублей».
Совет один: не разбираетесь в тонкостях финансового рынка — воздержитесь от поспешных решений, тщательно проверяйте любую информацию. Если организации нет на сайте Центробанка, то велика вероятность, что перед вами и вовсе мошенники. Обещания выше 10 % годовых должно вас насторожить, каким бы солидным не казалось предложение. В банках сейчас ставки невысокие. Но только в банке вам гарантируют сохранность кровно заработанных.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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