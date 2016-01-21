Есть сбережения, продали автомобиль или хотите накопить на крупную покупку? Понятно, что хранить большие суммы под подушкой небезопасно. Как выбрать банк, чтобы не потерять сбережения, если что-то пойдет не так?

Предложений выгодно разместить свои накопления в наше время столько, что запутаться в них может даже человек с экономическим образованием. Красивая, порою многообещающая реклама, не редко этому только способствует. Но не стоит торопиться с выбором, кому доверить свои деньги.

Наталья Викторовна «выгодное» предложение получила по почте. Так показалось с первых минут прочтения листовки, которую обнаружила в почтовом ящике. По телефону наобещали «золотых гор». Благо, уже по пути в офис организации встретила знакомую. Она и остановила женщину от необдуманного поступка.

Наталья Ганчук, жительница города: «Посмотрели вместе в Интернете, я то сама не очень умею. Выяснилось, что это не банк, а инвесткомпания, они занимаются какими-то очень доходными делами. Но дети теперь отговаривают меня, говорят, что уж слишком высокий процент, и такие компании не застрахованы государством, и деньги можно потерять».

В погоне за большими процентами велик риск лишиться всех своих накоплений. Поэтому прежде, чем доверять свои деньги людям, которые обещают сверхдоход, необходимо выполнить ряд несложных действий:

- Проверьте, куда вас зазывают: КПК, МФО, паевой фонд, инвестиционная компания… Государством застрахованы только банковские вклады.

- Если это банк, проверьте, входит ли он в систему страхования вкладов (asv.org.ru).

- Уточните, попадает ли счет, который вам предлагают открыть в банке, под государственное страхование.

- Вносите в один банк не более 1,4 млн руб.

Алексей Симановский, член Совета директоров Банка России: «Надо обязательно проверять, банк ли это и имеет ли он право на привлечение вкладов. Если это банк, он участник страхования вкладов. Эта информация есть и на сайте Банка России, и банк должен предоставить такую информацию. Тогда можно спокойно размещать свои средства до 1,4 млн рублей».

Совет один: не разбираетесь в тонкостях финансового рынка — воздержитесь от поспешных решений, тщательно проверяйте любую информацию. Если организации нет на сайте Центробанка, то велика вероятность, что перед вами и вовсе мошенники. Обещания выше 10 % годовых должно вас насторожить, каким бы солидным не казалось предложение. В банках сейчас ставки невысокие. Но только в банке вам гарантируют сохранность кровно заработанных.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]