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Бывшему главе Благодатненского сельского поселения вынесен обвинительный приговор

Бывшему главе Благодатненского сельского поселения вынесен обвинительный приговор

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему главе Благодатненского сельского поселения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

29 ноября 2016 года подсудимый получил от главы крестьянского (фермерского) хозяйства взятку 50 тыс. рублей. Эти деньги были частью от заранее оговоренной суммы 600 тыс. рублей. За взятку должно было пройти беспрепятственное заключение договора купли-продажи земельного участка между крестьянским хозяйством и администрацией.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штрафа в размере 4 млн 200 тыс. рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком 3 на года.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

 

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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