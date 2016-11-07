Приморье готовится встретить новогоднюю непогоду во всеоружии. Видеорепортаж Марии Нетребенко
Экстремальный Новый год. Синоптики объявили штормовое предупреждение как раз на главную ночь года. По данным Примгидромета, уже утром 31 декабря на большей территории начнется сильный снег и задует ветер, причем интенсивность порывов и осадков будет постепенно нарастать. Все это усугубит еще и достаточно низкая температура до — 15 градусов. Готов ли город и его жители к такому новогоднему сюрпризу?
То, что новогодняя ночь будет неспокойной, метеорологи знали давно. Были просчитаны сразу две траектории движения циклона. Согласно одной из них, он проходил по центральным районам Японского моря и лишь слегка задевал край и Владивосток. А вот второй вариант развития событий менее благоприятный и именно он сейчас рассматривается как наиболее вероятный. Так, общее количество выпавшего снега может составить от одной до трех месячных норм.
Виктор Чулков, пресс-секретарь Примгидромета: «В Приморье ожидаются сильный и очень сильный снег, штормовой ветер, соответственно, метели. Все это должно произойти 31 декабря и 1 января будущего года».
Поэтому дорожным службам города самую главную ночь года придется провести на работе. Будет задействовано сто единиц техники и несколько сотен человек. И уже сейчас разработана целая стратегия борьбы со стихией.
Игорь Скупко, заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения управления дорог и внешнего благоустройства администрации города: «В преддверии снегопада нами будет проведена превентивная обработка, потом пескосоляная смесь, и при образовании наката будет производиться сгребание снежно ледяной смеси с дорожного полотна».
Чтобы новогодняя ночь не превратилась в кошмар для всех, жителей Владивостока просят воздержаться от поездок на личном автотранспорте, также не оставлять свои машины в тех местах, где они могут помешать снегоуборочной технике.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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