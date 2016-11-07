Экстремальный Новый год. Синоптики объявили штормовое предупреждение как раз на главную ночь года. По данным Примгидромета, уже утром 31 декабря на большей территории начнется сильный снег и задует ветер, причем интенсивность порывов и осадков будет постепенно нарастать. Все это усугубит еще и достаточно низкая температура до — 15 градусов. Готов ли город и его жители к такому новогоднему сюрпризу?

То, что новогодняя ночь будет неспокойной, метеорологи знали давно. Были просчитаны сразу две траектории движения циклона. Согласно одной из них, он проходил по центральным районам Японского моря и лишь слегка задевал край и Владивосток. А вот второй вариант развития событий менее благоприятный и именно он сейчас рассматривается как наиболее вероятный. Так, общее количество выпавшего снега может составить от одной до трех месячных норм.

Виктор Чулков, пресс-секретарь Примгидромета: «В Приморье ожидаются сильный и очень сильный снег, штормовой ветер, соответственно, метели. Все это должно произойти 31 декабря и 1 января будущего года».

Поэтому дорожным службам города самую главную ночь года придется провести на работе. Будет задействовано сто единиц техники и несколько сотен человек. И уже сейчас разработана целая стратегия борьбы со стихией.

Игорь Скупко, заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения управления дорог и внешнего благоустройства администрации города: «В преддверии снегопада нами будет проведена превентивная обработка, потом пескосоляная смесь, и при образовании наката будет производиться сгребание снежно ледяной смеси с дорожного полотна».

Чтобы новогодняя ночь не превратилась в кошмар для всех, жителей Владивостока просят воздержаться от поездок на личном автотранспорте, также не оставлять свои машины в тех местах, где они могут помешать снегоуборочной технике.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]