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Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожнее при выходе на лед

Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожнее при выходе на лед

Любителям подводной рыбалки и всем, кто хочет прогуляться по льду на акваториях Владивостока напоминают о соблюдении мер безопасности.

Всегда необходимо учитывать, что толщина льда даже на одном водоеме не везде одинакова. Тонкий лед находится у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек или их впадения в море (озеро), на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков. Чрезвычайно опасным и ненадежным является лед под снегом и сугробами. Опасность представляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины, которые покрыты тонким слоем льда.

Управление ГО и ЧС администрации Владивостока настоятельно рекомендует при выходе на лед соблюдать все необходимые меры безопасности, а также быть бдительными к окружающим, Ваша сознательность может спасти жизнь другого человека. Любителям зимней рыбалки напоминают также, что выезд на лед автотранспортных средств категорически запрещен.

В этой связи родителям нужно обращать особое внимание на то, где находятся дети и чем они занимаются во время новогодних каникул. Необходимо постоянно напоминать детям, что развлечения на льду водоемов представляют реальную угрозу их жизни и здоровью. Помните, что безопасность вас и ваших детей в первую очередь зависит от вас самих.

Номер телефона «Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока» (ЕДДС): 222-23-33.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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