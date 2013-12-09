Приморская ГИБДД просит соблюдать осторожность

Приморские синоптики объявили штормовое предупреждение на ночь с 31 декабря на 1 января. Общее количество выпавшего снега может составить от 1 до 3 месячных норм. Ожидаются сильные метели. На дорогах возможны гололедица и снежные заносы. Водителей просят, по возможности, отказаться от поездок.

Краевая Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резкого торможения. При движении, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

Особое внимание водителям следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.

Также сотрудники ГИБДД обращают внимание водителей на неукоснительное соблюдение правил остановки и стоянки транспорта в целях обеспечения бесперебойной работы коммунальных служб.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]