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Приморская ГИБДД просит соблюдать осторожность

Приморская ГИБДД просит соблюдать осторожность

Приморские синоптики объявили штормовое предупреждение на ночь с 31 декабря на 1 января. Общее количество выпавшего снега может составить от 1 до 3 месячных норм. Ожидаются сильные метели. На дорогах возможны гололедица и снежные заносы. Водителей просят, по возможности, отказаться от поездок.

Краевая Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резкого торможения. При движении, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

Особое внимание водителям следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.

Также сотрудники ГИБДД обращают внимание водителей на неукоснительное соблюдение правил остановки и стоянки транспорта в целях обеспечения бесперебойной работы коммунальных служб.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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