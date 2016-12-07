Программа «Пульс»: Клиника «Донг-А». Делимся медициной
Программа «Пульс»: Клиника «Донг-А». Делимся медициной.
Университетская больница «Донг-А»: www.damc.or.kr, mini_girl89@mail.ru.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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