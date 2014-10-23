Константин Сиденко: "В Приморье отработанного ядерного топлива сегодня нет"
"Вести: Приморье. Интервью" с директором Дальневосточного центра обращения с радиоактивными отходами филиала РосРАО корпорации "Росатом" Константином Сиденко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
19.07.2016 "Вести: Приморье. Интервью" с Константином Сиденко
-
29.09.2017 «Вести: Приморье. Интервью»: В Приморье прошла уникальная операция перебазирования многоотсечных блоков реакторных отсеков субмарин
-
28.09.2017 «Вести: Приморье»: В День работника атомной промышленности смотрите интервью с Константином Сиденко
-
18.11.2016 "Вести: Приморье. Интервью" с Марией Йойрё Коскинен и Константином Сиденко
-
23.10.2014 Приморье полностью избавилось от ядерного топлива
-
26.09.2017 Партия реакторных отсеков утилизированных АПЛ доставлена в Приморье
Добавить комментарий