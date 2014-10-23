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Константин Сиденко: "В Приморье отработанного ядерного топлива сегодня нет"

"Вести: Приморье. Интервью" с директором Дальневосточного центра обращения с радиоактивными отходами филиала РосРАО корпорации "Росатом" Константином Сиденко.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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