Хирурги новосибирской клиники Мешалкина сотворили чудо: на сердце пациента из приморского Арсеньева с редкой аномалией сосудов провели операцию, подобных которой в мировой научной литературе ещё не описано.

К терапевту – без одышки и слабости: на плановый приём Сергей Алексеевич Рудовский сегодня идёт с легким сердцем. А ещё полгода назад оно буквально выскакивало из груди – аритмия, пульс 140. Таблетки не помогали.

Сергей Рудовский, житель г.Арсеньев: «С июня боролись, без вмешательства никак не получилось. Во Владивостоке на острове Русском тоже никак не могли добраться, видимо, до моего сердца».

Дальневосточные врачи опустили руки. Причина – в редчайшей патологии сосудов. Катетер к сердцу, чтобы «прижечь» очаг аритмии, традиционно, пропускают через бедренную вену. У Алексея этот доступ закрыт, подобраться можно только через вену на шее. Кроме того, очаг аритмии находился не в правом предсердии, как обычно, а в левом. С какой стороны ни посмотри: Сергей Рудовский - уникальный пациент, первый подобный случай в мировой научной практике. Привычные инструменты хирурга бесполезны, руками ни один врач бы не справился. Помог робот – единственный на всю страну.

Олеся Герасименко, корреспондент: «Это помещение с большим количеством техники – одна из комнат операционной. Мониторы – часть роботизированной системы «Стереотаксис». На экранах – рентген, электрокардиограмма, 3D-модель сердца в режиме онлайн. Большую часть времени операции хирург работает за компьютером, дистанционно управляя катетером».

Виталий Шабанов, зав. кардиохирургическим отделением нарушений ритма сердца Центра имени академика Е. Н. Мешалкина: «Вот эта роботизированная система до миллиметра рассчитывает расстояние и давление на стенку, например, предсердия. Она до миллиметра может рассчитать и поставить вот этот катетер для абляции, что, к сожалению, сделать руками просто не удастся».

Весь ход операции пациент видит, хотя потом вряд ли многое вспомнит. Сергей Рудовский, пока общался с врачами, смотрел на экране, как бьётся его сердце. Ведь если не новосибирские кардиохирурги, больше никто бы не помог. Сегодня на сердце спокойно – Сергей Алексеевич, наконец, почувствовал себя здоровым.