Шестилетний житель Находки Егор Костенец нуждается в помощи неравнодушных приморцев. Он страдает тяжелой формой ДЦП и кроме мамы у мальчика никого нет — несчастный случай на производстве унес жизнь его отца. Помочь маленькому приморцу мы можем все вместе, отправив на номер 5542 смс со словом «Дети». Внести свой вклад на лечение можно и через сайт Русфонд.ру.

Упорство, с которым Егорка выполняет упражнения, дорогого стоит, признает инструктор.

Еще два года назад малыш был абсолютно беспомощным. В пять лет он даже не держал голову. Причиной, по словам мамы, стали сложные роды, вызванные искусственно. Отсутствие родовой деятельности врачи заранее не предполагали, ведь беременность протекала нормально. Возможно, кесарево помогло бы избежать страшных последствий: кислородного голодания и кровоизлияния в мозг у ребенка.

Ирина Карташова, мама Егора: «Конечно, здорового ребенка, как хотелось бы, уже не будет, но моя задача — его реабилитировать, чтобы он мог себя обслуживать!»

С поражением головного мозга и пневмонией крошечного Егора две недели выхаживали в реанимации, затем месяц — в неврологическом отделении. В возрасте четырех месяцев — врачи диагностировали ДЦП и рекомендовали маме оформить сыну инвалидность. Но надежду на чудо не отняли даже неутешительные прогнозы. Жизнь этой маленькой семьи превратилась в борьбу с тяжелым недугом.

Ирина Карташова, мама Егора: «Мы идем очень маленькими шажками по верному пути...»

Различные курсы реабилитации уже приносят заметные плоды. Егорка самостоятельно сидит, изо всех сил заставляя работать свои непослушные ручки. Его интересу к развивающим играм можно позавидовать! Но чтобы поставить малыша на ноги, эту работу необходимо продолжить. Сейчас Егора ждут на следующий курс терапии столичные доктора. В Московском институте медицинских технологий малыш уже проходил дорогостоящее лечение, средства на которое собирали приморцы.

Ирина Карташова, мама Егора: «Моя мечта — увидеть первые шаги сына и услышать, чтобы сынок сказал слово «мама»!

Всем, кто хочет помочь, нужно отправить смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоит сообщение — 75 рублей. Перечислить средства можно и через сайт Русфонд.ру.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]