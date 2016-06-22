Более 17% всех дальневосточных гектаров выдали в Приморье
7415 договоров безвозмездного пользования земельным участком заключили с гражданами уполномоченные органы Приморья. В настоящее время край лидирует среди всех регионов Дальнего Востока по числу выданных гектаров.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, всего обладателями собственного участка земли на Дальнем Востоке в рамках закона об одном гектаре стали уже более 42,9 тысячи жителей России.
«Свыше 17% от всех выданных в ДФО участков приходится на Приморский край, это 7415 заключенных договоров. Еще 2343 договора направлены заявителям на подписание, ждем, когда они к нам вернутся, чтобы направить документы на регистрацию в Росреестр и окончательно выдать их людям на руки», – отметили в департаменте.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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