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16 команд сыграют в дворовый турнир по хоккею на кубок главы Владивостока

16 команд сыграют в дворовый турнир по хоккею на кубок главы Владивостока

Фото: СпортПриморье

Во Владивостоке в турнире по дворовому хоккею с шайбой за кубок главы Владивостока готовы побороться 16 команд. Это будет уже восьмой общегородской турнир. Приём заявок завершен, соревнования стартуют 6 января 2018 года.

В рамках турнира была проведена жеребьевка в управлении развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока, после которой команды разделили на четыре группы. Финалисты этих групп сыграют за главный приз соревнований.

В первую группу вошли: «Рубин», «Молот», «Морпех» и «Акулы-ВМПТ». Во второй группе сыграют «Молот-2», «Русский остров», «Бриз» и «Адмирал Кузнецов». Третья группа – «Рубин 2003», «Шторм-2», «Tandra» и «FOX IQ 007». В четвертой группе поборются «Ярость», «Змеинка», «Викинги» и «Спортландия».

«Несмотря на то, что дворовый турнир Владивостока - это игры любителей, он не уступает по зрелищности профессиональному хоккею, - рассказал заместитель начальника управления развития физической культуры и спорта администрации Владивостока Александр Кисиль.– Ежегодно в нашем турнире принимают участие большое количество команд. Играют как ветераны наших соревнований, так и новички. Отмечу, что хоккей остается одним из самых популярных зимних видов спорта в нашем городе».

Напомним, к участию в турнире допускаются команды, игроки которых не являются профессиональными хоккеистами, а также не принимают участие в чемпионатах городского, краевого, федерального и международного уровней. В дворовом хоккее смогут принять участие игроки в возрасте от 14 лет и старше в статусе «любитель».

Состязания хоккеистов будут проходить на муниципальных спортивных объектах (хоккейных коробках) города. Расписание на 6 и 7 января прилагается. О дальнейших играх будет сообщено дополнительно.

По результатам проведения соревнований победителей и призеров наградят кубками, медалями и грамотами от администрации Владивостока.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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