Анонс на 30 декабря

30 декабря в селе Камень-Рыболов в парке отдыха пройдет «Парад саней».

30 декабря во Владивостоке с 10.15 до 12.30 в концертно-спортивном комплекс «Фетисов Арена» (ул. Маковского, 284) состоится Кубок города по конькобежному спорту, дисциплина – шорт-трек. Вход свободный.

30 декабря г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Чемпионат Приморского края по бадминтону, личный.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]