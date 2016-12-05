Анонс на 30 декабря
30 декабря в селе Камень-Рыболов в парке отдыха пройдет «Парад саней».
30 декабря во Владивостоке с 10.15 до 12.30 в концертно-спортивном комплекс «Фетисов Арена» (ул. Маковского, 284) состоится Кубок города по конькобежному спорту, дисциплина – шорт-трек. Вход свободный.
30 декабря г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Чемпионат Приморского края по бадминтону, личный.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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