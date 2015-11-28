Аварийный владивостокский танкер буксируют в сахалинский порт на ремонт
Спасательное судно «Рубин» буксирует в сахалинский порт Корсаков аварийный танкер «Палладий», на котором из строя вышел главный двигатель.
На судне находится 21 человек. Ремонт в судовых условиях не представлялся возможным. Судно дрейфовало в условиях циклона в 25 милях к юго-востоку от о. Симушир, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на морскую спасательную службу Росморречфлота.
Для проведения буксировочной операции было направлено спасательное буксирное судно «Рубин», которое трое суток в шторм шло к аварийному судно и взяло его на буксир.
Сейчас буксировка проходит в благоприятных погодных условиях. Состояние танкера «Палладий» и экипажа удовлетворительное. Ориентировочный срок прибытия в п. Корсаков 1 января 2018 года.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
30.11.2017 Горевшее судно «Иман» зашло во Владивосток
-
22.08.2017 Приморский буксир отвел японское судно в порт Хатинохэ
-
31.10.2016 Танкер "Павино" с поломанным главным двигателем буксируют в сахалинский порт Корсаков
-
30.10.2016 Спасательное судно "Атлас" отбуксирует аварийный владивостокский танкер "Павино" в Корсаков
-
30.10.2016 Неуправляемый владивостокский танкер дрейфует возле Курильских островов
-
28.11.2015 Спасательное судно "Рубин" вышло на помощь танкеру, севшему на мель у берегов Сахалина
Добавить комментарий