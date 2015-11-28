Аварийный владивостокский танкер буксируют в сахалинский порт на ремонт

Спасательное судно «Рубин» буксирует в сахалинский порт Корсаков аварийный танкер «Палладий», на котором из строя вышел главный двигатель.

На судне находится 21 человек. Ремонт в судовых условиях не представлялся возможным. Судно дрейфовало в условиях циклона в 25 милях к юго-востоку от о. Симушир, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на морскую спасательную службу Росморречфлота.

Для проведения буксировочной операции было направлено спасательное буксирное судно «Рубин», которое трое суток в шторм шло к аварийному судно и взяло его на буксир.

Сейчас буксировка проходит в благоприятных погодных условиях. Состояние танкера «Палладий» и экипажа удовлетворительное. Ориентировочный срок прибытия в п. Корсаков 1 января 2018 года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]