Анонс на 31 декабря
31 декабря в 18.00 на центральной площади Владивостока начнется празднование Нового года.
31 декабря в 20.00 на центральной площади Владивостока — Новогодний концерт.
31 декабря в 22.00 в трех точках Владивостока - на площади Борцов Революции, в п. Трудовое и на острове Русском (пос. Подножье) - новогодний фейерверк.
31 декабря в 22.00 в Ливадиском доме культуры вечер отдыха ««Новогодние заморочки».
31 декабря в 21.00 в доме культуры села Анна театрализованное представление «Новогодний серпантин».
31 декабря - в новогоднюю ночь - на Землю обрушится магнитная буря.
31 декабря в 24.00 - Новый год.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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