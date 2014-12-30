Анонс на 31 декабря

31 декабря в 18.00 на центральной площади Владивостока начнется празднование Нового года.

31 декабря в 20.00 на центральной площади Владивостока — Новогодний концерт.

31 декабря в 22.00 в трех точках Владивостока - на площади Борцов Революции, в п. Трудовое и на острове Русском (пос. Подножье) - новогодний фейерверк.

31 декабря в 22.00 в Ливадиском доме культуры вечер отдыха ««Новогодние заморочки».

31 декабря в 21.00 в доме культуры села Анна театрализованное представление «Новогодний серпантин».

31 декабря - в новогоднюю ночь - на Землю обрушится магнитная буря.

31 декабря в 24.00 - Новый год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]