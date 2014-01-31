В Уссурийске клиент обокрал своего парикмахера
Полицейские задержали жителя Уссурийска по подозрению в краже денег у парикмахера.
63-летняя жительница Уссурийска, работающая парикмахером в салоне красоты на улице Ленинградской, заявила в полицию о краже в нее 13 тысяч рублей.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, вечером в помещение парикмахерской вошел мужчина, чтобы подстричься. Перед тем как начать работу, потерпевшая вышла за рабочими принадлежностями в соседнюю комнату. Вернувшись, она обнаружила, что клиент ушел. Женщина обнаружила пропажу денежных средств из кошелька, который находился в кармане пальто, висевшего на вешалке.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель. В отделе полиции он во всем признался.
Часть похищенных денег, в сумме 11 тысяч рублей, были изъяты и возвращены владелице.
Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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