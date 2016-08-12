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Более 230 приморцев помогла спасти санитарная авиация в 2017 году

Более 230 приморцев помогла спасти санитарная авиация в 2017 году

Фото: Администрация ПК

Силами санитарной авиации в 2017 году 232 тяжелобольных приморца были оперативно эвакуированы и доставлены в учреждения здравоохранения второго и третьего уровней.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте здравоохранения, общий налет двух вертолетов с красным крестом на борту составил 719 часов 17 минут.

«С начала года медицинская авиация совершила 225 санитарных вылетов. Эвакуировано 232 человека, из них почти половина – это дети в возрасте до 18 лет», – сообщили в Центре медицины катастроф Приморья.

Август-2017 стал самым «летным» для авиации – на санитарные задания вертолеты поднимались 16 раз. В этот период своевременно доставили в больницы 19 человек.

«Пациентов доставляли как в краевые, так и районные учреждения здравоохранения. В основном это пациенты с травмами различной степени тяжести, сложные пациенты с сердечно-сосудистыми патологиями и ожоговые пострадавшие», – сообщили в краевом центре медицины катастроф (ЦМК).

В течение года специалисты Центра не только принимали участие в транспортировке пациентов, но и вылетали в районы для оказания консультативной помощи коллегам, а также проводили операции на месте.

Отметим, что с 2016 года санитарная авиация стала неотъемлемой частью регионального здравоохранения.

 «Благодаря санавиации мы имеем возможность транспортировать пассажиров в тяжелом состоянии из отдаленных районов намного быстрее, чем наземным транспортом. Раньше для перевозки больных использовались арендованные вертолеты, что требовало больших денег на оплату полетного часа и прибыли компании-арендодателя. Поэтому идея закупки вертолетов в собственность администрации назревала давно», – подчеркнул вице-губернатор Павел Серебряков.

Напомним, два санитарных вертолета марки EurocopterAS-350B3e были приобретены в рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2020 гг. Специалисты называют их «южным» и «северным» бортами. «Южный» отправляется на санитарные задания из аэропорта «Озерные ключи», «северный» базируется в аэропорту поселка Кавалерово и в основном обслуживает самые удаленные муниципальные образования, например, Тернейский район с низкой плотностью населения и дефицитом медицинских учреждений, где могут оказать помощь сложным больным. Таких пациентов воздушные суда при необходимости доставляют в клиники Дальнегорска, Кавалерово и Тернея.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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