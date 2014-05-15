Итоги 2017 года подвели во Владивостоке

В течение всего 2017 года во Владивостоке проходили экологические акции, викторины, интеллектуальные турниры, субботники, конференции, уроки, игры и т.д. Как сообщили в администрации города, всего в уходящем году состоялось более 140 мероприятий экологической направленности, в которых приняли участие 11,5 тысяч человек из 64 учебных заведений города. Все эти мероприятия организованы администрацией города в рамках Года экологии и реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока».

Так, в рамках подпрограммы «Экологического просвещения, образования и информирования населения» в приморской столице состоялись: масштабная двухдневная молодежная тематическая конференция «Решение экологических вопросов города Владивостока – от теории к практике», четыре акции по раздельному сбору отходов, 80 экологических уроков, три районных и одна городская экологическая игра, четыре экологических интеллектуальных турнира, три конкурса творческих работ, четыре акции по санитарной очистке «Чистый город – отличное настроение!», 40 тематических экскурсий на предприятия по переработке и утилизации отходов. А также большой экологический праздник, посвященный Дню охране окружающей среды и Году экологии.

Завершился год грандиозным Экошоу-2017, на котором был назван победитель серии мероприятий, организованных администрацией города. Им стал коллектив школы № 52. Команде этого учреждения образования был вручен сертификат номиналом 65 тысяч рублей на приобретение техники. Остальные участники экологических слетов были награждены почетными грамотами и дипломами.

В рамках проекта «Утилизируй правильно» в 2017 году во Владивостоке установлено 14 новых специализированных контейнеров для сбора ртутьсодержащих ламп, термометров и батареек.

Отметим, администрация города приглашает к сотрудничеству организации, заинтересованные в участии в мероприятиях по развитию раздельного (селективного) сбора мусора. По вопросам получения необходимой информации следует обращаться по телефону 2614-371 (контактное лицо – Козлов Сергей Николаевич, начальник отдела экологической безопасности администрации краевого центра). Предложения о сотрудничестве можно направлять на адрес электронной почты priroda@vlc.ru.

В уходящем году во всех районах Владивостока специалистами управления охраны окружающей среды и природопользования установлены 16 информационных щитов экологической тематики: «Защитим лес от пожаров!», «Не мусори на родных берегах!», «Урна – для мусора, голова – для умных мыслей, а наш город – для культурных людей!» и т.д.

Администрация Владивостока активно поддерживает различные инициативы горожан в сфере экологии. При поддержке мэрии в уходящем году во Владивостоке состоялись несколько акций по санитарной очистке территории города. Среди них – Морской субботник, экологическая акция для дайверов «Международный день очистки водоемов 2017», субботник по уборке территории в районе станции Океанская, где растет краснокнижный лотос и др. Кроме этого, при поддержке городских властей продолжает свою реализацию такой полезный для приморской столицы проект, как «Остров мечты». В 2017 году волонтерами из пяти стран в рамках проекта с острова Рейнеке вывезено на дальнейшую утилизацию 945 мешков отходов.

В следующем году специалисты мэрии планируют продолжить работу в этом направлении. Сделать Владивосток зеленым и экологически чистым городом – одна из задач деятельности администрации Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]