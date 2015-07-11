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Во Владивостоке пройдет Кубок города по конькобежному спорту

Во Владивостоке пройдет Кубок города по конькобежному спорту

Фото: Администрация г. Владивостока

В приморской столице в субботу, 30 декабря, в концертно-спортивном комплекс «Фетисов Арена» (ул. Маковского, 284) состоится Кубок города по конькобежному спорту, дисциплина – шорт-трек. Организатор этого спортивного мероприятия – Федерация конькобежного спорта Владивостока.

Владивостокцев приглашают поболеть за участников кубка города по конькобежному спорту. Он пройдет с 10.15 до 12.30 часов в КСК «Фетисов Арена». Вход бесплатный.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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