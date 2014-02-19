С 1 января 2018 года в Приморье проиндексируют детские пособия
С 1 января детские пособия, которые выплачиваются из краевого бюджета, будут проиндексированы. Установленный коэффициент индексации составляет 1,41.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в этом списке ежемесячные пособия на детей семьям с низким доходом, в том числе мамам-одиночкам, женщинам, чьи мужья уклоняются от уплаты алиментов на детей, и другие.
Увеличится и размер регионального материнского капитала. В 2018 году «стоимость» сертификата на единовременную выплату составит почти 170 тысяч рублей.
Региональный материнский капитал в Приморье начали выплачивать во исполнение поручения Президента о социальной поддержке семей с детьми. По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, с 2013 года его «стоимость» увеличивалась трижды: со 100 до 150 тысяч рублей.
«В 2016 году выплату впервые проиндексировали с учетом инфляции до 155,3 тысячи рублей. После индексации в 2017 году ее размер составил чуть более 163 тысяч рублей», – информирует глава ведомства.
Специалисты обращают внимание на то, что в феврале будут проиндексированы демографические выплаты, предоставляемые за счет средств федерального бюджета. Среди получателей - женщины, не работавшие до рождения ребенка, беременные жены военнослужащих по призыву, семьи военнослужащих и силовиков, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Всего на демографические выплаты в 2018 году планируется направить 2,7 миллиардов рублей, 1,6 миллиардов из которых предусмотрели в краевом бюджете.
По информации вице-губернатора Приморского края Павла Серебрякова, сумма не окончательная.
«Расходы на поддержку семей с детьми увеличатся. Будет включены федеральные деньги на выплату семьям по рождению третьего (или последующего) ребенка, а также средства на новое пособие семьям, которые ждут появления первенца. Их также предоставляет федеральный бюджет», – комментирует Павел Серебряков.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
28.12.2017 Бюджет Приморья проиндексирует детские пособия в январе
-
26.01.2017 Региональный материнский капитал в Приморье проиндексировали
-
09.01.2017 Все демографические выплаты проиндексируют в Приморье в 2017 году
-
29.08.2016 Почти 175 млн рублей направлено на региональный материнский капитал из бюджета Приморья
-
04.02.2016 Проиндексированы федеральные пособия на детей
-
19.02.2014 На демографические выплаты в Приморье запланировано 1,8 миллиарда рублей
Добавить комментарий