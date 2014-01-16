Более 155 миллионов рублей выделят в 2018 году на ремонт домов культуры в Приморье

На ремонт сельских клубов и домов культуры в следующем году из краевого бюджета будет выделено 155 миллионов рублей – почти в два раза больше, чем в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Одним из учреждений, на который предусмотрена субсидия из краевого бюджета в 2018 году, стал дом культуры села Новоникольск. В следующем году на его реконструкцию будет выделено около 32 миллионов рублей. Кроме того, этот объект заявлен департаментом культуры Приморского края в план перспективного развития Дальнего Востока для финансирования ремонта из федерального бюджета.

Напомним, в селе Новоникольск "законсервирован" дом культуры. Здание в стиле соцреализма реально гниет и ветшает. Пускать людей сюда опасно - уверяют местные власти, а потому расселили 13 клубных формирований куда придется. Начать ремонт очага культуры обещали в этом году, но выделенные из краевого бюджета средства пришлось вернуть. Освоить деньги уссурийские власти не смогли. Подробнее об этом в репортаже "Жители приморского Новоникольска остались без дома культуры".

Также руководитель ведомства отметила, что в регионе продолжают работу федеральные проекты – «Местный дом культуры» и поддержка театров. Уже получено подтверждение – распоряжение правительства, что в 2018 и 2019 годах в край будут направлены федеральные субсидии на развитие этих проектов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]