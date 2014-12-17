Театрализованный новогодний праздник состоится 1 января в Находке на площади муниципального Центра культуры

Управление культуры администрации Находки совместно с творческими коллективами и спортивными учреждениями городского округа подготовило насыщенную программу. Народные гуляния начнутся 1 января в 13.00.

Как сообщили в пресс-службе администрации Находкинского городского округа, сразу после торжественной части в небо взметнется дневной фейерверк, который даст сигнал к началу театрализованного представления. Зрителей будут развлекать скоморохи, сказочные персонажи и главные символы праздника – Дед Мороз и Снегурочка.

Затем сказка уступит место концертной программе от всех Домов культуры Находки. На сцену выйдут вокалисты и танцоры. Параллельно на площади будут работать интерактивные игровые площадки. Участникам праздника не дадут замерзнуть тренеры муниципального учреждения «Физкультура и здоровье». Торговые точки обеспечат желающих горячими блюдами и напитками.

В 17.00 на площади муниципального Центра культуры стартует дискотека. Закончится городской праздник в 18.00.

В микрорайоне Врангель народные гуляния состоятся 2 января в 12.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]