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Театрализованный новогодний праздник состоится 1 января в Находке на площади муниципального Центра культуры

Театрализованный новогодний праздник состоится 1 января в Находке на площади муниципального Центра культуры

Фото: Nakhodka-City.RU

Управление культуры администрации Находки совместно с творческими коллективами и спортивными учреждениями городского округа подготовило насыщенную программу. Народные гуляния начнутся 1 января в 13.00.

Как сообщили в пресс-службе администрации Находкинского городского округа, сразу после торжественной части в небо взметнется дневной фейерверк, который даст сигнал к началу театрализованного представления. Зрителей будут развлекать скоморохи, сказочные персонажи и главные символы праздника – Дед Мороз и Снегурочка.

Затем сказка уступит место концертной программе от всех Домов культуры Находки. На сцену выйдут вокалисты и танцоры. Параллельно на площади будут работать интерактивные игровые площадки. Участникам праздника не дадут замерзнуть тренеры муниципального учреждения «Физкультура и здоровье». Торговые точки обеспечат желающих горячими блюдами и напитками.

В 17.00 на площади муниципального Центра культуры стартует дискотека. Закончится городской праздник в 18.00.

В микрорайоне Врангель народные гуляния состоятся 2 января в 12.00.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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